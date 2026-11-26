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CIUDAD VALLES.- La violencia familiar, que es principalmente contra la mujer es el delito que más se comete, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con datos de la Cuarta Delegación de la FGE, de 100 carpetas que se encuentran en proceso de investigación, 15 son de violencia familiar y, en la enorme mayoría, la violencia se ejerce contra la mujer y los niños del hogar.

Esta cantidad de carpetas significan el primer lugar de los delitos que hay al menos en esta circunscripción, el segundo delito más común es el de "contra la salud", que vulgarmente se le llama narcomenudeo, en concordancia con los archivos de esta dependencia.

Esta fecha se conmemora la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, sin embargo, la estadística indica que la violencia contra ellas es la felonía más común, al menos Valles y el norte de la Huasteca.

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