Visitan feligreses a la Virgen de Guadalupe
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Matehuala.- Más de cinco mil peregrinos acudieron a la tradicional peregrinación a la Ciudad de México que cada año organiza la Diócesis de Matehuala, realizaron una misa especial celebrada por Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe.
Hubo una gran respuesta por parte de los feligreses, ya que fueron más de cinco mil de toda la Diócesis los que acudieron a esta misa, es mucho más gente que en años pasados la que fue a ver a la Virgen de Guadalupe y a unirse en oración a pedirle por Matehuala y todo el altiplano potosino, para vivir en paz.
Esta es una tradición que cada año se realiza en la que se le da un día a la Diócesis de Matehuala para que acudan con sus feligreses a una misa especial dedicada a la Virgen Morena, en esta eucaristía participan sacerdotes de Matehuala y del Altiplano, así como el obispo, para este viaje cada parroquia organiza uno o dos camiones, este año rompieron récord de asistencia.
También hay algunas personas y agencias de viajes que aprovecharon y organizaron viajes a la Basílica de Guadalupe, los feligreses acudieron a este viaje, pues los camiones que pusieron las parroquias a los pocos días se llenaron y otros querían viajar.
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Para esta actividad los fieles católicos se reúnen en la Casa del Peregrino de la Ciudad de México donde salieron en magna peregrinación hacía la Basílica, muchos cargaban lonas y cartulinas en las que decían que viajaban de Matehuala, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral entre otros municipios del Altiplano.
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