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CIUDAD VALLES.- Los maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 26 votaron por los dos delegados por secundaria que irán al Octavo Congreso Seccional Extraordinario que se efectuará en la capital del estado los días 23 y 24 del corriente.

Esta mañana, en la secundaria Dunstano Gómez Castillo, cada secundaria de la zona eligió a dos delegados para esa reunión oficial, en la que se tratarán temas sobre derechos laborales, uso de la IA en el aula, entre otros asuntos como el Artículo 3ero, prevención y seguridad social de jubilados y pensionados, salario, prestaciones e incentivos, entornos escolares libres de violencia, equidad, paridad e inclusión y la reforma estatutaria.

Refirió que después del Congreso estatal, hasta el 7, 8 y 9 de enero de 2027 se llevará a cabo el Congreso Nacional, derivado de los estados.