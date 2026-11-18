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CIUDAD VALLES.- La derrama económica por Xantolo habría ascendido a los dos mil millones de pesos, de acuerdo con la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda Echeverría, quien dijo que más de la mitad de esa cantidad habría circulado en la Huasteca Potosina.

La titular de la oficina de Turismo en la entidad refirió que la derrama económica fue de dos mil millones, de los cuales, alrededor de 1 mil 200 millones de pesos se habrían quedado en la región Huasteca, de donde surge el Xantolo (principalmente en la zona sur).

Expresó que la ocupación hotelera durante estos días que se convirtieron en festivos superó el 90 por ciento y que estas cifras reflejan la importancia que ha tomado para el turismo la breve temporada de Xantolo y día de Todos Santos.