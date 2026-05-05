¿A qué hora y dónde ver el Tigres vs Nashville?
El gol de Ángel Correa acerca a Tigres a la final internacional en el Estadio Universitario.
Luego de su victoria en Nashville, en el duelo de ida, los Tigres quieren sellar su boleto a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026.
El gol de Ángel Correa los tiene muy cerca de la final internacional y este martes, en el Estadio Universitario, buscarán confirmar su pase al duelo por el título, que podría ser ante Los Ángeles FC o el Toluca.
Los Tigres, con cualquier empate estarán en la Final. En caso de ganar por dos goles también firmarían su pase al gran partido.
En caso de ganar 2-1, 3-2, 4-3, etc., el conjunto estadounidense sería quien avance a la siguiente fase.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Nashville?
Los Tigres llegan con la ventaja mínima (1-0) luego de su triunfo en Nashville en la Semifinales de Ida.
-Fecha: Martes, 5 de mayo
-Horario: 19:30 hrs.
-Transmisión: FOX One y FOX+.
no te pierdas estas noticias
¿A qué hora y dónde ver el Tigres vs Nashville?
El Universal
El gol de Ángel Correa acerca a Tigres a la final internacional en el Estadio Universitario.
Vuelta del Pumas vs. América va por TV Azteca
El Universal
Christian Martinoli y Luis García serán las voces oficiales del clásico capitalino del domingo
Martinoli pide a TV Azteca homenaje especial para Eduardo Lamazón
El Universal
Eduardo Lamazón, narrador y analista de boxeo, murió tras meses de problemas de salud.