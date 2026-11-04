a todo pulso

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OTRA OPORTUNIDAD dejó ir el Atlético de San Luis al caer derrotado ante el Atlas. Después de estar en una zona de posible calificación y depender solo de sus resultados el equipo potosino volvió a desperdiciar el jugar de local. Ya había pasado ante Santos Laguna y con la suerte de que los equipos involucrados tampoco habían sumado lo suficiente, San Luis tuvo la oportunidad en sus manos solamente que no supieron resolver el esquema que les presento Hernán Crespo y tras una muy buena actuación de su arquero Camilo Vargas logró vencer al ADSL que le volvió a fallar a su afición que asistió al estadio Libertad Financiera con la ilusión de verlos ganar y escalar peldaños rumo a la posible calificación.

SE LUCHA hasta el final, reza un eslogan del club local, y mientras haya posibilidades matemáticas lo deben de hacer, restan seis puntos que aún ganándolos difícilmente se puedan meter a la fiesta grande, pero de sumarlos terminarían el torneo en una mucho mejor posición y con 25 puntos se podría rescatar un mal torneo; aquellos puntos que se dejaron ir ante Pachuca, Tijuana y sobre todo estos dos últimos de Santos y Atlas reventaron todo el proyecto, ya caer un conclusiones de si este o aquel jugador no aportaron, si este o aquel cambio no funcionó salen sobrando, la realidad es clara, si no llegan mínimo a los 22 puntos en nada se compone el torneo y deja a merced de críticas y malos números a Diego Mejía en la dirección técnica.

UN SECTOR grande de la afición pide cambio de técnico y la salida de algunos jugadores que muy notoriamente han quedado a deber, situación que vemos difícil para la directiva, ¿cómo mantener a Mejía? pues si llega a 25 puntos o mínimo gana claramente su ultimo encuentro de local ante Juárez ya se podría justificar su permanencia, pero también él mismo tendría que valorar la estancia de algunos de sus jugadores y obviamente pedir entre dos o tres refuerzos de calidad, no de experimento para ver si funcionan.

EL PROBLEMA es que todos los jugadores y cuerpo técnico tienen contrato y en algunos casos son multianuales, aunque en los mismos contratos puede haber cláusulas de rescisión, es complicado a mitad de temporada poder hacer tantos cambios, imagínese usted, liquidar a un cuerpo técnico y varios jugadores, además del costo de esto, lo que cuesta traer otro proyecto de jugadores y staff de técnicos.

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LA CONTINUIDAD siempre será una buena manera de consolidar un proyecto, pero se debe de justificar con la permanencia de los que aportan y el cambio de los que no, reforzar correctamente las posiciones ostensiblemente necesarias y sobre todo hacer un gran compromiso a los que se queden, porque para oportunidades ya se les dieron muchas. El crecimiento de un jugador va más en categorías menores o en la mal tratada liga de expansión, pero si ya estás en un equipo de primera división debes de tener lo mínimo necesario para competir por la titularidad y no solamente naufragar con el escudo de la juventud o de que estamos en formación, que al cabo tengo contrato, ahí es donde la directiva debe de quitarse la mano del corazón y ser más precisos en las contrataciones.

JORNADA 15 en donde ya casi se determinará quienes entran a liguilla. Son nueve equipos incluyendo al ADSL los que pelean los cuatro lugares que restan, porque América, Chivas, Cruz Azul y Atlas ya prácticamente están. En muchos torneos no se había visto un cierre tan apretado, esto nos hace notar que ha sido más parejo éste apertura 2026. En los primeros sitios no hay nada escrito para ver quien será el líder, situación que afanosamente buscan ya que de llegar a la gran final cierran en su cancha. Toluca, Tijuana, León, Santos, Monterrey, Querétaro, Pumas, Pachuca y San Luis tratarán de colarse en los cuatro restantes lugares, ahí veo que Toluca sí estará, a Monterrey y Querétaro les resta un partido más por el pendiente que tienen y eso les da más puntos a disputar, Tijuana cierra con rivales a modo, Santos anda enrachado, Pumas y Pachuca son gitanos y ADSL la tiene más difícil. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com