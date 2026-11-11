a todo pulso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

FALTANDO una jornada para el término del Torneo de Apertura 2026 el Atlético de San Luis prácticamente concluye su participación en el mismo; aún que falta su juego final en contra de Puebla, ya el resultado podría ser únicamente para cerrar en una mejor posición en la tabla. Se tuvo la oportunidad en varias jornadas de poder meterse a la zona de clasificación, sobre todo en partidos de local, todos lo sabíamos, menos los jugadores a los que nunca se les vio sudar de más la camiseta o hacer un esfuerzo mayor a lo que venían haciendo, es difícil mencionarlo, porque son muy pocos los que aportaron productividad al plantel, muchos de ellos a pesar de decir o declarar que estaban consientes de lo que se estaban jugando no lo demostraron en la cancha ni a la hora en que se tiene que realizar hasta lo imposible por lograr una meta; son muchos los que tuvieron la oportunidad de pelear una titularidad, pero en los minutos que les dio el técnico no lo aprovecharon y solamente navegaron en una mediocridad que no se puede negar.

EL TÉCNICO intentó con varios jugadores y no obtuvo los resultados que esperaba, jornada tras jornada Diego Mejía comentaba que sus jugadores estaban cerca de lograr lo que él pretendía, que les faltaba poco para "explotar" favorablemente, pero nunca llegó ese momento, solamente en algunos partidos y por espacios cortos demostraron qué si se podía, pero al juego siguiente se volvía a las andadas. En sus declaraciones Diego Mejía se pasó de respetuoso y considerado con sus jugadores, siempre dijo que reconocía su esfuerzo, cuando ostensiblemente se veía otra cosa en la cancha, con esto me refiero a lo difícil que es para un entrenador salir a una rueda de prensa después de haberse jugado muy mal y haber tomado decisiones que no funcionaron, pero también se debe de hacer una autocrítica sin exculpar a los jugadores, a ellos se les debe de mandar el mensaje en donde se les involucre y que no crean que están libres de culpa, porque si su técnico los justifica ante la prensa, pues no pasa nada; me podrán decir que esos temas son de vestidor e internos del plantel, pero los tiempos han cambiado y no se debe de ser tan consentidores con los jugadores, porque luego el que paga los platos rotos es el técnico y su staff.

LAS IMPROVISACIONES, al final de cuentas no fueron positivas para lograr buenos resultados, por el contrario, con "El Chano" García se regaló medio torneo, solamente se le exhibió y un jugador que aportaba más en su posición de medio volante, después de no dar el ancho en la defensa central ya no fue considerado en su posición ni de cambio, se le borró. En ambos laterales también se le terqueó tratando de buscar mayor profundidad colocando a dos volantes extremos como defensores en la banda, pero salió mal todo esto ya que sus errores costaron varios partidos y su aportación a la ofensiva fue muy poca, además casi siempre en los cambios se volvía a meter a los laterales nominales. Me podrán decir que el técnico entrena estos planteamientos y probablemente justifica por qué hacerlos, pero en el caso del francés Sébastien Salles-Lamonge se le veía jugar muy atrasado, cuando él siempre demostró ser más efectivo generando de media cancha para arriba. Esto son comentarios que no solo yo los hago, muchas personas ligadas al futbol profesional y aficionados comunes nos los llegaron a decir.

A ESPERAR el cierre del torneo y replantear el proyecto, que hasta ahora no ha funcionado, ya que, con este, son cuatro torneos malos, quedando en la parte baja de la clasificación. Seguramente la directiva esta disertando el futuro del club y harán lo necesario para recomponer en el Clausura 2027. En esta ventana de transferencias se ve difícil que pueda haber muchos cambios, pero de que se requiere reforzar cuatro zonas del equipo, es inminente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LA FECHA FIFA de la Concacaf en donde se juega la Nations League México enfrenta a Jamaica a visita reciproca, es la primera prueba oficial para Rafael Márquez que ya ha sido objeto de críticas por su convocatoria. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com