CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Cazzu vivió uno de los momentos más especiales de su gira por Estados Unidos durante el concierto que ofreció anoche en el Boeing Center de San Antonio.

AB Quintanilla corona a Cazzu en concierto en San Antonio

La cantante tuvo como invitado especial a A.B. Quintanilla, quien apareció en el escenario para interpretar junto a ella "Si una vez", uno de los temas más emblemáticos de la fallecida Selena Quintanilla.

Sin embargo, lo que terminó por robarse la atención de los asistentes fue justo lo que ocurrió después de que terminara de sonar la canción, y es que el productor tomó una corona y se la colocó a la argentina frente a miles de personas.

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Con este gesto, Quintanilla también dedicó unas palabras a la trapera, en las que destacó el parecido de la cantante con su hermana; y es que, en palabras del productor, ambas se hicieron de un nombre solas y conquistaron el corazón del público.

"Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente y por eso esta corona es para ti", dijo.

Reacciones y mensaje de apoyo de AB Quintanilla a Cazzu

Asimismo, aprovechó el momento para hablar sobre las críticas y ataques que Cazzu ha recibido:

"Nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes. Nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro", agregó.

El momento rápidamente se viralizó en las redes sociales, causando todo tipo de reacciones, desde quienes celebraron lo ocurrido, hasta los que aseguraron que Selena no tiene comparación.

Por su parte, tras la velada, Cazzu compartió una selfie en la que se le puede ver todavía usando la corona y con una sonrisa que reflejó el impacto que tuvo para ella lo ocurrido.