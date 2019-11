Adriana Jiménez habló sobre de la situación con Conade

La clavadista mexicana, Adriana Jiménez, respondió al comunicado de prensa que emitió la Conade, donde le había sido revocada su beca de apoyo como atleta mexicana de alto rendimiento.

"Ayer la Comisión Nacional del Deporte lanzó un comunicado de prensa, no es oficial porque no está presentada ante un comité técnico; diciendo que la suscripción anual de la carta de aceptación del Fodepart, en donde se señala también que tengo que dar a conocer todos los convenios o contratos de patrocinio celebrados por el deportista", declaró.

Jiménez también hizo mención que desde hace tres años ella siempre había estado al corriente con sus respectivos procesos. "Quiero mencionar que desde el 2015 hasta el 2018, a través de mi metodólogo ha llegado esta carta en tiempo y forma, antes de comenzar la temporada de competencia, es así como yo leo los lineamientos. Doy a conocer los resultados y es conforme ellos me van dando la beca anualmente".

La atleta mexicana aseguró que dicho documento nunca le llegó. Haciendo que el proceso de renovación se empezará a hacer un poco más lento de lo normal, por lo que tuvo que empezar su temporada de competencia sin haber llegado a un arreglo.

"Este año la carta nunca llegó, yo comencé mi temporada de competencia con la FINA en el mes de mayo. Antes no tuvimos ningún llamado, ni tampoco llegó la carta, aun así, yo seguí percibiendo de la beca de Fodepart y cumpliendo con los compromisos de mi programa de entrenamiento".

La clavadista tuvo que ausentarse por un mes de toda actividad competitiva ya que realizó un viaje, aclarando también que nunca dio de baja su carrera deportiva. Además de que dejo cómo responsable legal a su hermano por cualquier contacto que la comisión pudiera tener con la atleta.

"Cuando regrese de un viaje de un mes, yo misma me pongo en contacto con Marla Escobar y le pido por favor que me indique la fecha y la hora para ir al organismo a firmar; Ella me dice que puedo ir, pero no me dice nada más. En adicional, en el mes que me ausenté yo dejé a mi hermano como responsable legal".

Al obtener nula respuesta, Jiménez se vio obligada a asistir personalmente al organismo para poder darle una solución a este asunto, sin embargo, al llegar, la clavadista se encontró con algo muy distinto a lo que le habían dicho.

"Yo asisto junto con mi entrenador a la Conade para que nos dieran la carta compromiso. Ese día nos dijeron que no nos la podían dar, sin antes tener una reunión con Israel Benítez, subdirector de la comisión, debido a su agenda le es imposible recibirnos ese día y fue hasta dos semanas después que me reuní con él, pero me comenta algo totalmente diferente a lo que hay en ese comunicado".

Jiménez se comunicó con Arturo Contreras, director de alto rendimiento, y denunció una actitud déspota del dirigente.

"Me comunico con Arturo Contreras quién es el director de alto rendimiento y me trató de una manera muy déspota diciéndome que ya se había terminado la prórroga para que yo firmara esa carta. Siendo que Jair Castillo asistió un día después para firmar dicha carta".