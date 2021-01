ADSL a cortar mala racha

Con la finalidad de cortar su mala racha, la escuadra del Atlético de San Luis recibe está tarde al conjunto de las Xolas de Tijuana, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX femenil, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

El duelo está programado para comenzar a las 17:00 horas, y en el mismo el cuadro que dirige el técnico Rigoberto Esparza estará buscando cortar su mala racha de tres derrotas en forma consecutiva y además de obtener su primera victoria en casa, luego de su anterior descalabro que tuvo en el inmueble de la colonia Valle Dorado.

El cuadro potosino ha tenido tiempo para trabajar todo lo relacionado con los errores que han tenido en sus anteriores partidos, tanto a la ofensiva en donde únicamente han podido anotar en tres ocasiones y en la defensa, en donde han aceptado la cantidad de 11 anotaciones en tres duelos, lo que les da un promedio de tres tantos por encuentro.

El director técnico no ha podido mantener una misma alineación y por diferentes motivos no ha podido contar con su plantel completo, por lo que espera que ante el conjunto fronterizo pueda presentar su mejor once para tratar de sumar sus primeras unidades de este torneo.

Tijuana no será un flan, ya que se encuentra en la misma situación de las colchoneras potosinas, ya que tampoco ha sumado unidades a su contabilidad y está ubicado en el lugar 16 de la clasificación general, mientras que las tuneras están ancladas en el lugar 17; un partido importante es el que sostendrán este día ambas escuadras que buscarán sus primeras unidades.