ADSL femenil queda fuera

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El Club Atlético de San Luis Femenil quedó oficialmente eliminado del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de sufrir una derrota de 3-1 frente a Pumas en Ciudad Universitaria, en compromiso correspondiente a la recta final de la fase regular. El resultado terminó con las aspiraciones del conjunto potosino de alcanzar un lugar en la Liguilla, en un encuentro donde las universitarias aprovecharon sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

El partido comenzó con aproximaciones de ambos equipos, pero al minuto 13 una mano dentro del área potosina derivó en un penal que Priscila Chinchilla convirtió para adelantar a Pumas. La respuesta de Atlético de San Luis fue inmediata y, al 14´, consiguió una pena máxima tras una salida de la guardameta universitaria. Enyerliannys Higuera cobró, su primer disparo fue detenido, pero aprovechó el rebote para definir de derecha y establecer el 1-1 al minuto 15. Sin embargo, al 27´, Andrea Pereira convirtió un segundo penal para las locales y devolvió la ventaja a las universitarias.

Con el marcador 2-1, las potosinas buscaron nuevamente la igualada y mantuvieron presencia en campo rival durante los últimos minutos de la primera mitad. Rebeca Contreras generó una aproximación al 39´, mientras que la defensiva potosina tuvo que intervenir para contener los ataques universitarios. Para el complemento, el técnico de San Luis realizó modificaciones con los ingresos de Fernanda Sánchez y posteriormente Natalia Macías, en busca de mayor profundidad ofensiva y alternativas para cambiar el rumbo del encuentro.

Durante la segunda mitad, Atlético de San Luis intentó encontrar espacios para acercarse en el marcador, con aproximaciones al 50´, 53´ y 76´, aunque sin conseguir la contundencia necesaria. Por su parte, la guardameta Dayra Duarte tuvo intervenciones importantes, destacando una acción al minuto 69 para evitar una nueva anotación. No obstante, al 77´, Priscila Chinchilla volvió a hacerse presente en el marcador para conseguir su segundo tanto de la tarde y colocar el 3-1 definitivo a favor de Pumas.

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Con este resultado, Atlético de San Luis Femenil se despide de sus posibilidades de Liguilla.