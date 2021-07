ADSL femenil visitará a Toluca

El Atlético de San Luis tendrá un compromiso complicado cuando este día visiten al conjunto del Toluca, en partido correspondiente a la tercera jornada del Torneo Grita México-Apertura 2021 de la Liga MX femenil, dicho duelo se jugará a las 12:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Luego de su victoria en casa ante el cuadro de la UNAM, el conjunto del Atlético de San Luis buscará su primera victoria de visita, cuando visiten al cuadro de Toluca, que lamentablemente no ha tenido un buen arranque de temporada.

El cuadro que dirige el técnico Jesús Padrón viajó ayer a la capital del Estado de México, para enfrentar este compromiso, con sus mejores elementos, en busca de su primera victoria en patio ajeno que fue uno de las debilidades del conjunto en el campeonato anterior.

Se espera que el cuadro tunero pueda ofrecer un buen partido y traerse los tres puntos en disputa y aprovechar el mal paso de las mexiquenses que no han comenzado de la mejor manera este nuevo campeonato.

El Atlético de San Luis está ubicado en el lugar 11 de la clasificación con un juego ganado y un perdido para sumar 3 puntos, mientras que el conjunto del Estado de México, está en el lugar quince en donde no ha podido ganar, no ha empatado y tiene dos duelos perdidos, por lo que todavía no suma en el presente torneo.