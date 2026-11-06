ADSL va ante Juárez por un cierre digno

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El Club Atlético de San Luis afrontará dos compromisos decisivos para definir su destino en el cierre del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El primero será este viernes, cuando reciba a los Bravos de FC Juárez en el Estadio Libertad Financiera, en punto de las 19:00 horas, en partido correspondiente a la jornada 16, donde los potosinos están obligados a conseguir un resultado positivo para mantener sus aspiraciones de clasificación.

En la previa del encuentro, los defensas centrales Robson Bambu y Aldo Cruz hablaron en zona mixta sobre el momento que atraviesa el equipo y la importancia de cerrar el campeonato con resultados favorables. El zaguero brasileño destacó el trabajo realizado durante la semana y la oportunidad que representa jugar ante su afición. "Tenemos una oportunidad muy buena de ganar este partido en nuestra casa, con nuestra gente. La semana está siendo muy buena y nosotros estamos trabajando para hacer todo para ganar este partido que es muy importante", expresó.

Bambu también habló sobre su adaptación al conjunto potosino y la relación que ha construido con sus compañeros y el personal del club, destacando que se siente identificado con la institución. "Desde que llegué aquí mis compañeros siempre me dieron mucha oportunidad de conocerlos. Soy una persona muy tranquila y creo que no solo con los jugadores, sino con todas las personas que trabajan en el club tengo una buena relación. Me siento en casa, ya me siento potosino", comentó el defensor brasileño.

Aldo Cruz reconoció que el plantel enfrenta el cierre del torneo con ilusión y responsabilidad, consciente de que ya no depende únicamente de sus propios resultados.

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