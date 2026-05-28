Aguirre asegura que ya tiene definida lista del Tri

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El próximo lunes, 1 de junio, será la fecha límite para que Javier Aguirre presente la lista final con los nombres de los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo de 2026.

A falta de cuatro días para que termine la incertidumbre, el estratega de la Selección Mexicana aseguró que ya tiene definidos a todos los jugadores que estarán en la convocatoria mundialista.

En entrevista para el podcast "El Posscass de Compass", el "Vasco" Aguirre explicó que uno de los factores clave que analizó para el listado final fue la fortaleza mental de cada uno de los futbolistas.

Más aún por la presión que significará ser anfitriones del torneo de la FIFA, junto con Estados Unidos y Canadá.

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"Quiero chavos que no se doblen a la primera si la cosa se tuerce. Que pidan el balón. Ahí tienes al niño Gilberto Mora de 17 años: le llueven patadas y el tipo siempre pide la pelota. No se achica", aseveró durante la conversación que sostuvo con Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas.

Con la mirada puesta en el duelo inaugural contra Sudáfrica, mismo que se celebrará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, Javier Aguirre adelantó que confía en que el calendario del Mundial de 2026 les ayudará, sumado al apoyo de la afición mexicana.

"Cuando vi el rol del Mundial, el calendario, los partidos en casa, dije ´está de pechito´ para no dejarla ir. Eso le digo a mis jugadores: jugar en casa no tiene precio. Inglaterra fue campeón en su casa y nunca más, desapareció. Tengo mucha fe en que la afición nos anime, nos ayude, que todo el país esté detrás", sentenció Aguirre.

Por lo pronto, a la Selección Mexicana le faltan dos partidos de preparación antes de que ruede el balón en el partido inaugural de la Copa del Mundo: contra Australia y Serbia, respectivamente.

¿Cuándo será el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026?

Sábado, 30 de mayo

México vs Australia | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium y Disney+ Premium.