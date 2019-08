Agustín Marchesín se va del América como un grande: Herrera

Agustín Marchesín se va del América con honores, "como un grande", consideró el técnico Miguel Herrera.

"Merece todo lo que ha logrado. No llegó en un momento en que la gente pensara así, pero se va como lo que es, como un grande", señaló el estratega durante la despedida del arquero argentino, quien fichará por el Porto.

Ante los retos que le esperan al albiceleste, "El Piojo" señaló que "ahora en Porto entregará todo y ganará todo".

Pero también le duele. El estratega no lo puede ocultar.

"Logramos una gran comunión... 'Marche' es tener una infinidad de adjetivos positivos. Nunca me dejó decirle a Óscar que iba a jugar, porque él quería jugar, no quiere dejar de jugar ni en las cascaritas, es un tipo profesional", agregó mientras deja en el aire la incógnita de la próxima meta crema. "No hay nada aún".