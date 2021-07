Alan Estrada, hasta las lágrimas por ovación

El regreso de Alan Estrada al musical "Hoy no me puedo levantar" fue entrañable, con la gente gritando su nombre y aplausos de pie, fue como el actor realizó la noche de ayer su primera función de ocho que dará durante dos fines de semana, en los cuales dará vida una vez más a Mario, protagonista de esta historia.

La tercera llamada se dio y las luces del Centro Cultural Teatro II se apagaron, dando paso al número de apertura del musical, donde el ensamble hizo su presentación y Mario aparece por primera vez en escena.

Sobre un balcón Alan hizo acto de presencia y de inmediato se escucharon los aplausos y los gritos del público, como si de una estrella de rock se tratara, a lo el también youtuber respondió con una sonrisa.

Durante toda la función el resto del elenco cobijó a Alan, quien sustituirá a Yahir durante dos semanas; y tuvieron gestos de complicidad con él, pero el actor demostró que tiene muy buena memoria y suficiente experiencia, como para aprender de nuevo coreografías, diálogos y trazos escénicos en pocos días, dándole otro ritmo y energía a este montaje.

En la parte culminante del musical, cuando el personaje de Mario tiene un pequeño monólogo ante el público, ya con su característica chamarra roja, la gente se puso de pie, aplaudieron y comenzaron a gritar su nombre al unísono, algo que provocó lágrimas de emoción en Alan y una pequeña pausa en la obra para que disfrutara el momento.

"Hoy fue su primera función y estamos muy emocionados, nos llena el alma de emoción y de alegría, que esté su presencia en este lugar", dijo Rogelio Suárez, quien da vida a Chakas desde 2006, cuando la obra se montó por primera vez en México.

Alan Estrada agradeció nuevamente el aplauso del público y se dijo muy feliz de ver a mucha gente que ha recorrido junto a ellos el camino de este musical a lo largo de los años, además de asegurar que esta obra creada por Nacho Cano, es muy importante para él porque le cambió la vida, al igual que a muchos actores que han formado parte del proyecto.

"Estoy feliz de ser parte de este maravilloso elenco, que me han recibido con mucho amor, con algunos de ellos ya había tenido la oportunidad de besarme - dijo Alan mirando y tomando la mano de María León, con quien coincidió en este montaje en 2014 - con otros no, de verdad gracias, han sido increíbles y creo nos han regalado una noche mágica, si el artista estuvo como su público, hoy estuvimos de pu... madre".

La noche terminó con el agradecimiento de Alan hacía Yahir, porque le prestó su papel durante dos semanas, y con toda la compañía abrazándolo por la gran noche que les ayudó a crear.