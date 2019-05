Alan Pulido desea mantenerse en Chivas

Guadalajara.- El atacante mexicano de las Chivas de Guadalajara, Alan Pulido, se mostró satisfecho con su estadía en el club y aseguró que, si dependiera de él, se mantendría en la institución jalisciense.

"Yo hasta ahorita me quedo (en Chivas). Realmente esa es mi postura. A mí no me han dicho nada. Sí he escuchado rumores y me han preguntado muchísimo, pero ahorita estoy concentrado en Chivas al cien por ciento y no hay situación para mí, más que pensar en este club y todo lo que me ha dado", señaló el atacante previo a los exámenes médicos del conjunto rojiblanco.

Sobre los rumores que colocaban al otrora seleccionado nacional en Cruz Azul, Pulido comentó que le motiva saber que otros clubes están al tanto de su carrera; sin embargo, fue contundente al asegurar no saber nada sobre el interés de la institución capitalina.

Por último, afirmó que, individualmente, tiene un reto por cumplir con la casaca del "Rebaño Sagrado": "Yo tengo un reto muy personal, el cual es salir campeón de goleo. Ojalá y se me pueda cumplir", finalizó.

Desde su llegada al Club Guadalajara en agosto de 2016, Alan Pulido ha registrado un total de 27 goles y seis asistencias en 96 partidos.