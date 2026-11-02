logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Alcaraz vence a De Miñaur

El español conquista el Abierto de Viena sin ceder sets

Por AP

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Alcaraz vence a De Miñaur
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      VIENA.- Carlos Alcaraz venció el domingo por 6-1, 6-4 a Alex de Miñaur para ganar el Abierto de Viena y derrotar a su rival por séptima vez en el mismo número de enfrentamientos.

      El siete veces ganador de títulos de Grand Slam ha vencido al australiano en césped y arcilla, así como en canchas duras bajo techo y al aire libre.

      Selló su más reciente victoria con su característico desparpajo.

      Alcaraz atrajo a su rival a la red con una dejada de revés cortada. De Miñaur llegó a la pelota, pero Alcaraz lo superó con un globo de revés y, después de que el australiano devolviera esa pelota con una volea cerca de la red, conectó un derechazo cruzado que cayó apenas dentro.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El español, segundo preclasificado, se mostró exultante y esbozó una amplia sonrisa tras asegurar su cuarto título del año —incluido el Abierto de Australia para completar un Grand Slam en su carrera— y el 28º de su carrera.

      "Intenté ser agresivo y mostrarle que, si quiere ganar, tiene que jugar mejor, más agresivo, más sólido y ser más inteligente que yo", dijo Alcaraz. "Estoy realmente feliz de que al final encontré mi camino, jugué muy bien. Obviamente, ha sido una semana realmente emotiva e increíble para mí".

      Alcaraz está volviendo a estar en plena forma, después de haberse visto limitado por lesiones y fatiga esta temporada.

      De Miñaur (5) buscaba su segundo título del año.

      Avanzó a la final del torneo ATP 500 con una victoria en semifinales ante Alexander Zverev, quien el lunes pasará a encabezar el ranking. Alcaraz derrotó a Daniil Medvedev en la otra semifinal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Controversia arbitral en el partido América-Toluca
        Controversia arbitral en el partido América-Toluca

        Controversia arbitral en el partido América-Toluca

        SLP

        El Universal

        El partido en el Estadio Banorte dejó críticas por el arbitraje.

        Verstappen gana; Antonelli hace historia en México
        Verstappen gana; Antonelli hace historia en México

        Verstappen gana; Antonelli hace historia en México

        SLP

        El Universal

        El italiano conquista el título más joven de la historia, a los 20 años; Hamilton termina segundo.

        Antonelli está al borde de hacer historia en el GP de Ciudad de México
        Antonelli está al borde de hacer historia en el GP de Ciudad de México

        Antonelli está al borde de hacer historia en el GP de Ciudad de México

        SLP

        AP

        Antonelli aspira a superar el récord de Sebastian Vettel y ser el primer italiano campeón desde 1953.

        El apodo de Checo Pérez: El Viejo Sabroso
        El apodo de Checo Pérez: El Viejo Sabroso

        El apodo de Checo Pérez: El Viejo Sabroso

        SLP

        El Universal

        El apodo de Checo Pérez refleja su conexión con los aficionados.