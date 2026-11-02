Alcaraz vence a De Miñaur

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VIENA.- Carlos Alcaraz venció el domingo por 6-1, 6-4 a Alex de Miñaur para ganar el Abierto de Viena y derrotar a su rival por séptima vez en el mismo número de enfrentamientos.

El siete veces ganador de títulos de Grand Slam ha vencido al australiano en césped y arcilla, así como en canchas duras bajo techo y al aire libre.

Selló su más reciente victoria con su característico desparpajo.

Alcaraz atrajo a su rival a la red con una dejada de revés cortada. De Miñaur llegó a la pelota, pero Alcaraz lo superó con un globo de revés y, después de que el australiano devolviera esa pelota con una volea cerca de la red, conectó un derechazo cruzado que cayó apenas dentro.

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El español, segundo preclasificado, se mostró exultante y esbozó una amplia sonrisa tras asegurar su cuarto título del año —incluido el Abierto de Australia para completar un Grand Slam en su carrera— y el 28º de su carrera.

"Intenté ser agresivo y mostrarle que, si quiere ganar, tiene que jugar mejor, más agresivo, más sólido y ser más inteligente que yo", dijo Alcaraz. "Estoy realmente feliz de que al final encontré mi camino, jugué muy bien. Obviamente, ha sido una semana realmente emotiva e increíble para mí".

Alcaraz está volviendo a estar en plena forma, después de haberse visto limitado por lesiones y fatiga esta temporada.

De Miñaur (5) buscaba su segundo título del año.

Avanzó a la final del torneo ATP 500 con una victoria en semifinales ante Alexander Zverev, quien el lunes pasará a encabezar el ranking. Alcaraz derrotó a Daniil Medvedev en la otra semifinal.