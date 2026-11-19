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TURÍN.- Carlos Alcaraz ratificó su magnífico nivel en el cierre de la temporada al despachar el miércoles 6-2, 6-4 a Daniil Medvedev en las Finales de la ATP, pese a pedir una pausa para que le vendaran el muslo izquierdo. Alcaraz, siete veces campeón de torneos de Grand Slam, amplió su racha de triunfos a 11 partidos al intentar conquistar un tercer título consecutivo bajo techo tras los trofeos en Viena y París.

El astro español también aseguró su presencia en las semifinales del exclusivo torneo de ocho jugadores por segundo año consecutivo cuando Frances Tiafoe venció 7-6 (6), 6-0 al local Flavio Cobolli en el otro partido del grupo.

La presencia del astro español en las semifinales del exclusivo torneo de ocho jugadores quedará asegurada si Frances Tiafoe gana un set contra Flavio Cobolli en el otro partido del grupo.

Alcaraz cedió apenas cuatro juegos ante Tiafoe en su debut.

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Medvedev, quinto del ranking, venció a Cobolli el lunes y ahora tiene marca de 1-1. La victoria de Alcaraz fue la quinta en seis partidos ante jugadores del Top 5 este año. Su única derrota fue ante Jannik Sinner en la final del Masters de Montecarlo. Recibió atención médica temprano en el segundo set. Alcaraz se perdió cuatro meses y medio —no disputó Roland Garros ni Wimbledon— a principios de este año debido a una lesión en la muñeca derecha.