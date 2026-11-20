¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La temporada 2026 de la Súper Copa llegó a su fin en Puebla en el Autódromo Miguel E. Abed, escenario de la última fecha del campeonato, donde también concluyó la actividad de la Fórmula 5 con una jornada doble. El piloto potosino Alejandro Ibarra logró cerrar el año con una victoria que había buscado durante toda la campaña.

El triunfo llegó durante la competencia sabatina, en la que Ibarra mantuvo la concentración y evitó involucrarse en contactos con otros competidores. La estrategia le permitió aprovechar los errores de los pilotos que marchaban delante de él para avanzar posiciones y cruzar la meta en el primer lugar.

"Cerramos con un par de carreras este fin de semana en Puebla. En la carrera sabatina nos mantuvimos concentrados, lejos de los contactos y aprovechamos los descuidos de los pilotos que venían delante de nosotros para pasar la meta en primer lugar. Es un resultado que buscamos durante todo el año y que ya merecía el equipo", comentó el piloto potosino.

Ibarra reconoció que fue una temporada complicada debido a los distintos cambios que enfrentó el proyecto; sin embargo, consideró positivo el balance final. También agradeció el respaldo de sus patrocinadores y de su familia, al tiempo que señaló que ahora tendrá un periodo de descanso para replantear el proyecto de cara a 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este resultado, Alejandro Ibarra terminó dentro del top five de la clasificación general, cerrando una campaña con resultados positivos y una victoria que representó una recompensa al trabajo realizado durante el año. El siguiente paso será esperar la publicación del calendario 2027 y definir los planes para la próxima temporada.