Alemania de Klopp se impone a Serbia

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Alemania superó su primera ´final´ en Belgrado al doblegar a Serbia por 1-3, resultado que, sumado a la goleada de Países Bajos sobre Grecia (7-0), deja al equipo de Jürgen Klopp dependiendo de sí mismo para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Con ambos conjuntos empatados a ocho puntos y a tres del líder neerlandés, los germanos aseguran su pase si vencen este lunes en casa a la selección dirigida por Xavi Hernández. Incluso podrían clasificar como primeros de grupo si ganan y Grecia no logra imponerse a Serbia; en cambio, un triunfo heleno provocaría un triple empate en la cima que dejaría fuera a Grecia.

El encuentro en suelo serbio se inclinó rápidamente a favor de los visitantes, quienes encarrilaron el triunfo en el primer cuarto de hora. Apenas a los dos minutos y 18 segundos, un córner lanzado por Mittelstädt fue cabeceado por Kai Havertz y el rechace golpeó en Srdan Babic para convertirse en el 0-1 en propia puerta. Poco después, antes del minuto 15, el portero Vanja Milinkovic-Savic dejó muerto un disparo de Havertz y Florian Wirtz aprovechó el rebote para picar el balón con sutileza y firmar el 0-2.

Salvo un par de sustos antes del descanso, Alemania mantuvo el control total y sentenció al inicio de la segunda mitad con el 0-3 obra de Gruda. Aunque Babic recortó distancias al minuto 55 tras un rechace del guardameta Marc-André ter Stegen, los alemanes no pasaron mayores apuros e incluso rozaron más goles con un remate al poste y un tanto anulado a Joshua Kimmich. Serbia terminó el duelo desquiciada y con nueve hombres tras las expulsiones de Dragojevic, por una entrada sobre Kimmich, y de Živkovic, por protestar al árbitro español Javier Alberola Rojas. Con esta victoria, su segunda en cinco jornadas tras un inicio irregular, Alemania tiene el pase a cuartos en sus manos.