Alex de Alba cierra la temporada 2026 con podio en la Gran Final

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El AGA Racing Team puso punto final a su participación en la temporada 2026 de NASCAR México Series con un último podio conseguido por su piloto Potosino Alex de Alba, quien finalizó en la tercera posición de la Gran Final 150 Ciudad de México, disputada el domingo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con este resultado, la escudería tapatía cerró un año de intensa actividad dentro del campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica.

La defensa del título llegó hasta la última carrera de El Chase 2026, luego de que los podios y la victoria obtenidos durante la campaña mantuvieran al equipo con posibilidades de pelear por el campeonato. Sin embargo, el AGA Racing Team necesitaba una combinación de resultados para conseguir la corona, por lo que afrontó la competencia final con el objetivo de cerrar la temporada en lo más alto.

Alex de Alba comenzó su participación al volante del auto #14 AGA de Manzana, Red Cola y Skarch durante la sesión de calificación del sábado, en la que consiguió el sitio 11 de la categoría estelar. El piloto tuvo que enfrentar las exigencias del óvalo capitalino, de una milla de longitud, para preparar su última presentación del año.

El domingo, ante tribunas llenas y un ambiente de gran intensidad, se disputó la carrera final, que contempló un límite de 100 minutos. De Alba logró avanzar sin verse involucrado en los fuertes contactos que marcaron la competencia y cruzó la meta en el tercer lugar, resultado que le permitió sumar un podio más a su trayectoria y despedir la temporada 2026 con una actuación destacada.

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Concluida la actividad de NASCAR México Series, el AGA Racing Team iniciará su periodo de descanso decembrino y comenzará a preparar sus planes para 2027, año en el que el campeonato celebrará su vigésima temporada. La escudería buscará dar continuidad al trabajo realizado y volver a competir por los primeros puestos en el próximo calendario.