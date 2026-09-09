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Alexis Mac Allister anota gol decisivo en triunfo de Liverpool

Liverpool remontó y ganó 2-1 al Atlético Madrid con goles de Szoboszlai y Mac Allister.

Por AP

Septiembre 09, 2026 06:26 p.m.
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Alexis Mac Allister anota gol decisivo en triunfo de Liverpool
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      Un día después de revelar su decepción por la falta de una nueva oferta de contrato por parte de Liverpool, Alexis Mac Allister dio la respuesta perfecta con el gol de la victoria en un triunfo el miércoles por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

      Gol decisivo de Mac Allister en Anfield

      Mac Allister sacó un disparo feroz desde fuera del área mientras Liverpool se recuperaba de ir perdiendo por un gol en Anfield.

      El internacional argentino, que se incorporó a Liverpool en 2023, salió corriendo a celebrar frente a los aficionados locales. Fue un marcado contraste con su tono sombrío antes del partido, cuando habló sobre la incertidumbre respecto a su situación en el club.

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      Declaraciones de Mac Allister sobre su contrato

      "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato", señaló el martes Mac Allister durante una conferencia de prensa previa al partido.

      El contrato de Mac Allister se extiende hasta 2028, por lo que no hay urgencia para que Liverpool lo renueve todavía. Pero su gol, cinco minutos después del descanso, fue un recordatorio de sus cualidades: remató con potencia al rincón, fuera del alcance del arquero del Atlético, Jan Oblak.

      El Atlético se había puesto en ventaja gracias a Marcos Llorente a los 17 minutos, con el mediocampista ampliando su notable racha goleadora en Anfield.

      Fue su quinto gol en sus últimas tres visitas a Merseyside, después de haber marcado de manera célebre dos tantos cuando el Atlético eliminó al entonces campeón defensor Liverpool del torneo, justo antes del confinamiento por el COVID-19 en 2020.

      Dominik Szoboszlai empató a los 40 minutos, antes del gol decisivo de Mac Allister.

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