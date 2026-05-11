Alistan Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo

A un mes de la inauguración del Mundial 2026, trabajadores alistan el mobiliario del que será el FIFA Fan Fest que instalará el Gobierno de la Ciudad de México en la plancha del Zócalo, del 11 de junio al 19 de julio próximo.

Gobierno de Ciudad de México prepara FIFA Fan Fest en Zócalo

Frente a uno de los edificios del Gobierno capitalino, se aprecia la instalación de unas gradas metálicas, aún en construcción.

Trabajadores comentaron que será parte de las actividades por el Mundial, pues se prevé la colocación de pantallas.

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En la zona hay varias estructuras metálicas que formarán parte de los espacios donde los capitalinos podrán disfrutar de los partidos de forma gratuita. En el Zócalo también habrá venta de alimentos y bebidas para los asistentes.

SGIRPC establece lineamientos para festivales futboleros

Se prevé que el festival que estará en la Plaza de la Constitución con motivo del Mundial 2026 reciba hasta 55 mil personas al día.

Hace unos días, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un acuerdo por el que se dieron a conocer los lineamientos que se deberán seguir durante el desarrollo del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, así como en los demás festivales futboleros que se realizarán en las 16 alcaldías.

Como parte de las actividades previstas en la ciudad por la justa deportiva, en los próximos días, se habilitarán 18 festivales futboleros por toda la capital, en siete de los cuales se transmitirán todas las actividades del Mundial, mientras que en el resto únicamente serán las actividades más importantes de la justa deportiva, por ejemplo el partido inaugural.