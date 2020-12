Alistan operativo para evitar contagios de Covid en partido en CU

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, informó que se montará un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para cuidar las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario el jueves, durante el partido de ida de la final de la Liga MX. "Invito a todas y todos los seguidores de Pumas a quedarse en casa, sabemos que quieren apoyar a su equipo, pero primero está la salud, debemos cuidarnos entre todos, no deben exponerse, ni exponer a su familia", afirmó.

Negrete Arias indicó que el objetivo es prevenir las aglomeraciones en el recinto universitario, ya que —recordó— el partido se jugará a puerta cerrada. En un comunicado de prensa el edil se sumó al llamado de la directiva de Pumas a su afición para que sigan la transmisión de la final de la Liga MX desde casa, a fin de evitar posibles contagios masivos de Covid-19. Agradeció a la porra de los Pumas, "La Rebel", acatar el exhorto de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; del Club Universidad y de la alcaldía a no asistir al estadio Olímpico Universitario y seguir el partido por la televisión.

Recordó también que a partir del 3 de diciembre entró en funciones el inspector Alejandro Palacios Redorta, con las facultades y atribuciones que otorga la Ley como representante de la alcaldía para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX, quien estará al pendiente de todo lo que suceda dentro y fuera del estadio para evitar cualquier incidente. Finalmente, pidió los habitantes de la alcaldía no bajar la guardia, pues es la quinta demarcación con más casos de Covid-19 en la Ciudad de México.