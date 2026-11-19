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Matías Almeyda, técnico de Rayados de Monterrey, manifestó su apoyo a Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, defendiendo su labor ante las críticas recibidas en sus primeros encuentros al mando del equipo nacional. En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, Almeyda subrayó la importancia de otorgar a Márquez el tiempo y el respeto necesarios para implementar su visión futbolística, enfatizando que la paciencia es clave para su proyecto que tiene como meta el Mundial de 2030.

Almeyda hizo hincapié en que tanto los medios de comunicación como la afición mexicana son generalmente exigentes con el rendimiento del equipo, pero cuestionó la prisa con la que se evalúa el desempeño de Márquez tras solo seis partidos al frente del combinado nacional. "¿Cuántos partidos lleva Rafa? Seis partidos. Y ya estaba en discusión. Bueno, evidentemente hay otro problema. El problema no es de Rafa", comentó, sugiriendo que se deberían revisar las expectativas puestas sobre el técnico.

El entrenador argentino instó a la afición a mostrar apoyo hacia Márquez, a quien consideró uno de los jugadores más exitosos de la historia del fútbol mexicano. Almeyda argumentó que es fundamental ofrecer la oportunidad de desarrollar su labor sin las presiones de resultados inmediatos. "Déjenlo, que lo va a hacer. Tiene otra mentalidad. Se le ve serio, se le ve seguro y después conformar a todo el mundo es muy difícil", añadió.

En su intervención, Almeyda también destacó que la falta de respeto hacia el proyecto de Márquez podría llevar al fútbol mexicano a repetir errores del pasado con otros entrenadores. Desde su punto de vista, para lograr una transformación efectiva de cara a 2030, es esencial confiar en la dirección del actual entrenador y permitir que desarrolle su trabajo sin interrupciones.

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Con el panorama actual del fútbol mexicano, la situación de Rafael Márquez al frente del equipo nacional enfatiza la necesidad de un enfoque a largo plazo. Las expectativas y la presión que rodean a los entrenadores en esta etapa son evidentes, y el apoyo continuo de la afición será crucial para el éxito del proceso liderado por Márquez.