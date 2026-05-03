Álvaro Morales califica a Ochoa como un peligro para el Tri

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).-

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" para la Selección Mexicana, según palabras de. El comentarista de ESPN aseveró que no importan los históricos números del guardameta en las citas mundialistas, no debería proteger la portería de México, a menos de cuarenta días para que suene el silbatazo inicial en la Copa del Mundo de 2026."Podrán defenderlo con ciertos números, pero basta con verlo en la cancha. Abundan los ejemplos de su. No importan las campañas para defenderlo por parte de la prensa del privilegio, pero tampoco importa cuándo leas esto: Ochoa es unpara el Tricolor", sentenció Morales en su cuenta de X, antes Twitter.En caso de formar parte de lade, "Memo" Ochoa viviría su. Sería la última ya que, en días anteriores, el guardameta confirmó se retirará después del torneo de laque tendrá como anfitriones aLa noticia de suse confirmó después de que Ochoa compartió una publicación del periodista, quien dio por hecho que el portero mexicano formará parte de ladel Tricolor: "Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla. Ochoa se retirará del futbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional", escribió Romano.En el presente,milita en eldel balompié de