Álvaro Morales califica a Ochoa como un peligro para el Tri
Memo Ochoa podría disputar su sexta Copa del Mundo, pero enfrenta críticas por su estado físico.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).-Guillermo Ochoa es un " peligro
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" para la Selección Mexicana, según palabras de Álvaro Morales. El comentarista de ESPN aseveró que no importan los históricos números del guardameta en las citas mundialistas, no debería proteger la portería de México, a menos de cuarenta días para que suene el silbatazo inicial en la Copa del Mundo de 2026.
"Podrán defenderlo con ciertos números, pero basta con verlo en la cancha. Abundan los ejemplos de su decrepitud y senilidad. No importan las campañas para defenderlo por parte de la prensa del privilegio, pero tampoco importa cuándo leas esto: Ochoa es un peligro para el Tricolor", sentenció Morales en su cuenta de X, antes Twitter.
En caso de formar parte de la convocatoria final de Javier Aguirre, "Memo" Ochoa viviría su sexta participación mundialista. Sería la última ya que, en días anteriores, el guardameta confirmó se retirará después del torneo de la FIFA que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.
La noticia de su retiro se confirmó después de que Ochoa compartió una publicación del periodista Fabrizio Romano, quien dio por hecho que el portero mexicano formará parte de la lista final del Tricolor: "Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla. Ochoa se retirará del futbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional", escribió Romano.
En el presente, Guillermo Ochoa milita en el AEL Limassol del balompié de Chipre.
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