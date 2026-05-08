Amaury Vergara presume seis jugadores de Chivas en Selección
La polémica por la concentración mundialista afectó a Chivas, que cedió a varios jugadores clave.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).-Amaury Vergara volvió a presumir el peso rojiblanco
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dentro de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El dirigente destacó que el Guadalajara aportó seis futbolistas al proceso del Tri, para enaltecer la relación entre el club tapatío y el combinado nacional.
El mensaje llega en medio de la polémica entre clubes de Liga MX y la FMF por la concentración mundialista, luego de que varios equipos mostraran molestia por perder jugadores en plena Liguilla y Concachampions.
Chivas fue uno de los equipos más afectados al ceder elementos como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma.
¿Qué dijo Amaury Vergara sobre los seleccionados de Chivas?
"Lo importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento de que los seleccionados, los seis seleccionados, acuérdese que son seis de Chivas, ya están en la convocatoria del CAR", aseguró Vergara después de que las aguas se calmaran.
La tensión estalló hace un par de días cuando el dirigente rojiblanco cuestionó que otros clubes recibieran permisos especiales para utilizar seleccionados en competencias internacionales, mientras los futbolistas de Chivas ya estaban contemplados para reportar con el Tri.
Finalmente, lanzó un mensaje para todo el entorno del Rebaño, de cara al partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Tigres en el estadio Akron.
"Lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante por disputar, y que la afición, el equipo y la directiva están unidos".
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