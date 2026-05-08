Amaury Vergara presume seis jugadores de Chivas en Selección

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).-

volvió a presumir el

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dentro de larumbo al Mundial 2026. El dirigente destacó que el Guadalajara aportó seis futbolistas al proceso del Tri, para enaltecer la relación entre el club tapatío y el combinado nacional.Elllega en medio de laentre clubes dey lapor la concentración mundialista, luego de que varios equipos mostraran molestia por perder jugadores en plena Liguilla y Concachampions.fue uno de los equipos más afectados al ceder elementos como, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González,y Richard Ledezma.¿Qué dijosobre los seleccionados de"Lo importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento de que los seleccionados, los, acuérdese que son seis de, ya están en la", aseguró Vergara después de que las aguas se calmaran.Laestalló hace un par de días cuando elcuestionó que otros clubes recibieranpara utilizar seleccionados en competencias internacionales, mientras los futbolistas deya estaban contemplados para reportar con el Tri.Finalmente, lanzó unpara todo el entorno del Rebaño, de cara alde losante Tigres en el estadio Akron."Lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante por disputar, y que la afición, el equipo y la directiva están unidos".