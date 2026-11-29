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México.- Un torneo fue suficiente para que la relación entre el América de Guillermo Almada y la afición se rompiera. Con empatar bastaba para estar en la siguiente ronda, pero las Águilas, en una de sus peores exhibiciones del torneo, cayeron (0-2) ante Monterrey en el Estadio Banorte.

Ni Brian Rodríguez ni Alejandro Zendejas ni Henry Martín o Miguel Borja. Nadie tomó la batuta o intentó algo diferente, los errores se adueñaron de las Águilas que volvieron a quedarse en Cuartos de Final como en los pasados torneos Clausura 2026 y Apertura 2025.

La desesperación que vivió Almada en el banquillo fue la misma que transmitía la afición en la tribuna... No era para menos, Monterrey no vencía a los emplumados desde el torneo Guardianes 2020. Seis años después y en una Liguilla, La Pandilla lo volvió a hacer.

En la primera mitad el arquero del cuadro regio, Luis Cárdenas, fue el héroe de nueva cuenta al salvar dos acciones que parecían de gol. Lo poco que hizo América en la serie, el meta lo detuvo. Así pasaron los minutos y después de un estruendoso abucheo, comenzó la segunda parte.

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Nada cambió para bien en el cuadro de Coapa. Al contrario, su situación empeoró y Edwin Cerrillo desde la banca entró para "ayudar" a Monterrey. El mediocampista entró de cambio y cometió los dos penaltis que le dieron el pase a los de Matías Almeyda.

Primero por un jalón sobre Jorge Rodríguez y luego por una imprudente falta sobre Jesús Corona. Luca Orellano y Uros Durdevic vencieron a Rodolfo Cota para sellar la victoria que los mete a la fase de Semifinales, donde ya esperan rival.

Los intentos fueron en vano. América jamás estuvo a la altura y lo pagó caro. Su crisis en casa se alargará a más de dos meses y se despiden del torneo con una racha de siete encuentros sin victoria. El proyecto del técnico uruguayo Guillermo Almada se tambalea en serio y el futuro rumbo al 2027 es incierto en el conjunto de las Águilas. Por ahora, han cerrado un año para el olvido.