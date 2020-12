América elimina a Chivas y avanza a semifinales de la Liga MX Femenil

El América logró el pase a la semifinal de la Liga MX Femenil tras derrotar a su máximo rival, las Chivas, quienes le pusieron emoción al partido y acortar distancias, pero no les alcanzó para salir victoriosas.

El primer tiempo del partido, el Rebaño tuvo las jugadas más peligrosas, entre ellas un disparo de Norma Palafox, que la guardameta Renata Masciarelli atajó antes de irse al descanso. Para la segunda parte, el Guadalajara salió con la misma intensidad, pero la contundencia no fue la adecuada.

Pero el América continúo buscando ampliar su ventaja conseguida en el duela de idea, y al minuto 59 lo consiguieron gracias al gol de Marlyn Campa. Pasaron los minutos y Eva González fue la que logró ampliar aún más el resultado después de una gran jugada colectiva y un disparo preciso desde los linderos del área.

A pesar de tener el marcador en contra, Alicia Cervantes disparó desde fuera del área para descontar el marcador y darle ilusiones a sus compañeras y cuerpo técnico. Los intentos continuaron y al 84 Isabella Gutiérrez empató el marcador, pero el tiempo no les alcanzó para una posible remontada.