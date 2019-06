América es mi primer amor: Memo Ochoa

Memo Ochoa sabe por el momento que atraviesa y no descartó la oportunidad de regresar a las Águilas del América. "La Liga MX siempre va a ser mi casa, el equipo con el que debutas; es especial, el América es mi primer amor", comentó.

El portero del Standard de Lieja, afirmó sentirse feliz por la carrera que ha tenido y por los objetivos logrados con el equipo en Bélgica, a pesar de eso manifestó que analizará la oportunidad de seguir su carrera en otra liga. "Estoy feliz de la carrera que he podido hacer, ha sido una carrera larga, que no es fácil, más en la portería, tengo 34 años y debo analizar las opciones que tengo deportivamente y que vayan de la mano con lo familiar", señaló el arquero.

Por el momento su prioridad es llegar con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo Qatar 2022.