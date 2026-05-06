América Femenil asume la obligación de ganar ante Toluca

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En

asumen la responsabilidad de saldar la deuda que arrastran desde hace casi tres años: conquistar su tercer campeonato en el

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. Saben que debenen lasdel torneo, por lo que no se permiten una desestabilización. Menos aún porque están contentas con el trabajo del estratega, pese a los rumores sobre un presunto interés del Atlético de Madrid Femenino por los servicios del director técnico."Realmente no tengo claro si esta noticia sea verdad o no. Nosotras estamos muy contentas con Villacampa. Ahorita lo importante y el enfoque que debemos de tener es en las. Él ahorita está con nosotras, y estamos trabajando para tener ese. Estamos concentradas", aseveró la mediocampistaenAún con unporque el calendario de lano respetó la regla de 72 horas de descanso entre partidos, las Águilas saltarán a la cancha delcon la obligación de llevarse una victoria en el duelo deante. Invitada que cayó de sorpresa, ya que eliminó a la campeona Tigres de la competencia."No vemoso desventaja. Estamos los que tenemos que estar porque hicimos las cosas que teníamos que hacer para llegar a estas. Debemos enfocarnos al cien por ciento en estos partidos. Siestá aquí es porque ha hecho cosas muy buenas y lo ha demostrado. Debemos tomarlo con la seriedad y el compromiso que se debe porque seguramente no será un partido fácil", sentenció la futbolista.Ésta es laconsecutiva en la que América se instala en lasde la. Para, lacada torneo, especialmente con el deseo de alcanzar la"No solamente tenemos esa exigencia hoy. Ni este torneo, ni esta Liguilla. La tenemos desde que iniciamos este camino. [...] Torneo tras torneo aumenta esa exigencia, y lo tenemos muy claro", concluyó la mediocampista.Será este jueves,, cuandoy América se midan en el partido decorrespondiente a lasdelde la¿Cuándo se jugarán lasentre América yen elde la: Jueves,| 21:00 horas (tiempo del centro de México) |: Domingo,| 12:00 horas (tiempo del centro de México) |