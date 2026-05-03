América recibe a Pumas en cuartos de final de Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El primer capítulo de esta batalla, que promete ser espectacular, se escribe este domingo 3 de abril sobre la cancha del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ely losdisputan los primeros 90 minutos de los, con la intención de encaminar lapara llegar con mayor tranquilad a la vuelta.Lasle hacen los honores al conjunto universitario en el Coloso de Santa Úrsula, con el objetivo de aprovechar la localía para sacar ventaja en laEsta tarde, el equipo detiene la obligación de salir con lade su propia casa, para no complicarse elporque deberá visitar ella próxima semana.La posición en la tabla no le favorece, por lo que no se puede dar el lujo de perder hoy, ya que los dirigidos porse adjudicarían el boleto a la antesala de la final con cualquieren el marcador global.Sin embargo, enfrente tendrán alde todo el; losno perdieron un solo encuentro jugando fuera de CU.Con saldo de, la escuadra auriazul llega a este compromiso con la solidez de saber cómo disputar los duelos enAdemás, llega a estecon una racha importante de ocho deconsecutivos sin conocer la derrota, con saldo dey dos triunfos.Por su parte, lassolamente cuentan con(Mazatlán, Toluca y León) en sus últimos 10 juegos, contandoy Copa de Campeones de la Concacaf.Sin embargo, a su favor tendrán elen duelos directos de, donde tienen una marcadaDe las últimasque se han enfrentado en la Fiesta Grande, elha eliminado a losen cinco.Aunque, la más reciente fue en losdel Apertura 2021; incluso, perdió en la vuelta que se jugó en su propia casa.Hoy, se disputa lade estaque promete ser más que espectacular, entre dos equipos que tienen prohibido despedirse en una instancia tan temprana.