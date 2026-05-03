logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Fotogalería

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América recibe a Pumas en cuartos de final de Liga MX

Historial en Liguilla favorece a América, que quiere mantener hegemonía.

Por El Universal

Mayo 03, 2026 11:43 a.m.
A
América recibe a Pumas en cuartos de final de Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El primer capítulo de esta batalla, que promete ser espectacular, se escribe este domingo 3 de abril sobre la cancha del

estadio Banorte
.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El América y los Pumas disputan los primeros 90 minutos de los cuartos de final, con la intención de encaminar la eliminatoria para llegar con mayor tranquilad a la vuelta.
Las Águilas le hacen los honores al conjunto universitario en el Coloso de Santa Úrsula, con el objetivo de aprovechar la localía para sacar ventaja en la ida.
Esta tarde, el equipo de André Jardine tiene la obligación de salir con la victoria de su propia casa, para no complicarse el pase a semifinales porque deberá visitar el Olímpico Universitario la próxima semana.
La posición en la tabla no le favorece, por lo que no se puede dar el lujo de perder hoy, ya que los dirigidos por Efraín Juárez se adjudicarían el boleto a la antesala de la final con cualquier empate en el marcador global.
Sin embargo, enfrente tendrán al mejor visitante de todo el Clausura 2026; los Pumas no perdieron un solo encuentro jugando fuera de CU.
Con saldo de cinco triunfos y tres empates, la escuadra auriazul llega a este compromiso con la solidez de saber cómo disputar los duelos en condición de visita.
Además, llega a este Clásico Capitalino con una racha importante de ocho de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de seis victorias y dos triunfos.
Por su parte, las Águilas solamente cuentan con tres triunfos (Mazatlán, Toluca y León) en sus últimos 10 juegos, contando Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.
Sin embargo, a su favor tendrán el historial en duelos directos de Liguilla, donde tienen una marcada hegemonía.
De las últimas siete veces que se han enfrentado en la Fiesta Grande, el América ha eliminado a los Pumas en cinco.
Aunque, la más reciente fue en los cuartos de final del Apertura 2021; incluso, perdió en la vuelta que se jugó en su propia casa.
Hoy, se disputa la ida de esta eliminatoria que promete ser más que espectacular, entre dos equipos que tienen prohibido despedirse en una instancia tan temprana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

América recibe a Pumas en cuartos de final de Liga MX
América recibe a Pumas en cuartos de final de Liga MX

América recibe a Pumas en cuartos de final de Liga MX

SLP

El Universal

Historial en Liguilla favorece a América, que quiere mantener hegemonía.

Boca Juniors vence a Central Córdoba pero Estudiantes lidera
Boca Juniors vence a Central Córdoba pero Estudiantes lidera

Boca Juniors vence a Central Córdoba pero Estudiantes lidera

SLP

AP

Con un equipo alternativo, Boca logró la victoria en Santiago del Estero y mantiene ventaja para playoffs.

Así pidieron el regreso del Chucky Lozano
Así pidieron el regreso del Chucky Lozano

Así pidieron el regreso del "Chucky" Lozano

SLP

El Universal

La afición ha mostrado su respaldo con mantas y mensajes durante partidos y entrenamientos.

Milwaukee vence a los Nacionales
Milwaukee vence a los Nacionales

Milwaukee vence a los Nacionales

SLP

AP

El lanzador Kyle Harrison tuvo otra sólida apertura