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Amplían Lakers racha victoriosa

Luka Doncic brilló con 32 puntos para estirar racha a 6 triunfos al vencer a Hawks

Por AP

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Amplían Lakers racha victoriosa
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      ATLANTA.- Luka Doncic anotó 32 puntos, capturó ocho rebotes y repartió 10 asistencias, y los Lakers de Los Ángeles ampliaron su racha de victorias a seis partidos con un triunfo de 124-114 sobre los Hawks de Atlanta la noche del lunes.

      Walker Kessler sumó 21 unidades y 10 rebotes, y Collin Sexton aportó 18 tantos y seis asistencias desde la banca.

      Los Lakers no contaron con el escolta Austin Reeves, quien se perdió el partido por enfermedad un día después de anotar 43 puntos en Detroit.

      Sandro Mamukelashvili anotó 23 y encestó 5 de 8 triples. Los Lakers, como equipo, lanzaron para 43% desde más allá del arco (15 de 35).

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      CJ McCollum encabezó a los Hawks con 21 unidades desde la banca. Nickeil Alexander-Walker tuvo 20 y Oneka Okongwu aportó 16 por Atlanta, que vio terminar su racha de cuatro victorias.

      Dyson Daniels fue el principal defensor sobre Doncic, y además registró 10 puntos, ocho asistencias, cuatro robos y un triple poco habitual.

      Los Hawks recortaron la ventaja de los Lakers a 115-111 con una canasta de Daniels cuando quedaban 3:30 por jugar, pero una racha de 6-0 de Los Ángeles dejó el partido fuera de alcance. Doncic consiguió una bandeja en penetración y dio una asistencia durante ese tramo del encuentro.

      Los Lakers construyeron una ventaja de 20 puntos en el segundo cuarto al atravesar repetidamente la defensa de los Hawks. Doncic habilitó a sus compañeros con ocho asistencias en la primera mitad y Kessler logró tres volcadas fáciles tipo alley-oop tras penetraciones de Sexton hacia el aro. 

      Los Hawks reaccionaron al final de la mitad con una mejor puntería y redujeron el déficit a nueve al descanso.

      El novato de los Lakers Cameron Carr logró una volcada a dos manos en transición en el primer cuarto para sus primeros puntos en la NBA. 

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