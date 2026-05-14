Ancelotti seguirá al frente de Brasil hasta Mundial 2030

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció oficialmente la renovación del contrato del director técnico italiano Carlo Ancelotti hasta el Mundial 2030 previsto en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

"Durante un año, hemos estado trabajando para devolver a Brasil a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más: más victorias, más tiempo, más trabajo", declaró Ancelotti en el comunicado de la entidad presidida por Samir Xaud.

"Nos complace anunciar que continuaremos juntos por otros cuatro años. Seguiremos juntos hasta el Mundial de 2030", añadió Ancelotti, quien agradeció a Brasil "la cálida bienvenida y el cariño que hemos recibido".

El entrenador italiano, de 66 años, asumió en la selección brasileña en mayo de 2025 y la CBF argumentó que la extensión de su contrato obedece a "la confianza conquistada" por Ancelotti en los jugadores, los directivos y simpatizantes. Asimismo, la CBF asegura que decidió extender por cuatro años el vínculo con Ancelotti para llevar a cabo un proyecto considerado estratégico para devolver a la selección brasileña a la cima del fútbol mundial.

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Ancelotti, que originalmente había firmado hasta julio de 2026, buscará guiar a Brasil a su sexto título histórico en el Mundial 2026, en cuyo Grupo B enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia.

Por su parte, Xaud calificó la renovación como "un día histórico para el fútbol brasileño" y resaltó que la confirmación de Ancelotti representa "un paso decisivo" en el proyecto para fortalecer a la "canarinha" y a todo el sistema futbolístico del país.

Desde su llegada, Ancelotti también ha participado en los procesos de reorganización técnica y deportiva de la CBF, convirtiéndose en una figura clave en la nueva dirección de la selección brasileña, cuya coronación más reciente en un Mundial se remonta a 2002.