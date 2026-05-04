André Jardine responde a Efraín Juárez tras empate

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El

logró rescatar un

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(3-3) más que valioso ante losen la ida de losLasse encontraban abajo en el marcador por dos goles (1-3), pero pudieron venir de atrás para evitar una derrota que hubiera sido acaboseCon, por la vía del penalti, el conjunto azulcrema consiguió la igualada en la recta final del partido.Gracias a, la escuadra dese mantiene con vida en la eliminatoria, pero la posición en la tabla no le favorece, por lo que tendrá que ir a derrotar al Club Universidad Nacional en su propia casa.Elnecesita quedarse con lael próximo domingo 10 de mayo en elpara adjudicarse el boleto a las semifinales de Clausura 2026.Luego del trepidanteen el, la polémica se trasladó a las conferencias de prensa, donde ambos directores técnicos ofrecieron declaraciones que se robaron los reflectores.El primero en salir a hablar ante los medios de comunicación fue, quien aseguró sentirse "y en paz" con el rendimiento de su equipo.Además, sentenció que sólo losse habían presentado al, haciendo referencia a que habían sido muySin embargo,no se quedó callado y le respondió que lasdeterminaban loDe igual forma, elhabló sobre lo que sucedió al final del primer capítulo delElintentó despedirse del auriazul y se acercó a su, peroAntes de que llegara,comenzó ay se marchó rumbo a losdel inmueble mundialista.Sin darse cuenta de quese dirigía hacia él, el joven estratega mexicano siguió su rumbo.Al respecto, el tricampeón con eljustificó a su colega, al ser cuestionado en su"Creo que él no vio... hay entrenadores queal final del partido, pero", declaró.