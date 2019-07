Andrew Luck, QB de los Colts,se perderá 2 prácticas por lesión

WESTFIELD, Indiana.- La lesión de Andrew Luck en su pierna izquierda no mejora, y los Colts de Indianápolis no han tenido otro remedio que mantener entre algodones a su estrella.

El quarterback no participó en las prácticas de los Colts y se perderá al menos dos sesiones más debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Fue descartado además para el primer juego de pretemporada del equipo en Buffalo.

Luck ya estaba en un calendario limitado de entrenamientos.

El mariscal de campo se perdió la práctica del martes luego que les dijo a los entrenadores que su pantorrilla se resintió luego de la primera semana de los entrenamientos. El entrenador Frank Reich dijo que Luck estará fuera de acción por al menos tres días más y se perderá el primer partido de pretemporada la semana próxima.

"He progresado con respecto a cuando comencé mi rehabilitación, pero el progreso no fue suficiente. No fue suficiente", dijo Luck. "Pienso que algo se va a estirar cuando trato de cambiar de dirección abruptamente. Eso es algo que uno necesita para jugar fútbol y aún no estoy listo".

Los Colts han sido cautelosos con Luck desde que se lesionó la pantorrilla en la primavera.