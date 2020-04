Andy Ruiz y historia de indisciplinas y deslealtad

La visita que realizó Andy Ruiz al presidente Andrés Manuel López Obrador marcó un parteaguas en la carrera del primer campeón mexicano en la historia de los pesos completos. Fue el punto más alto de su reconocimiento público, provocado por la victoria sobre el hasta entonces todopoderoso Anthony Joshua. Pero también fue el punto de partida de las indisciplinas que lo llevaron a perder sus títulos y a la postre romper su relación con Manny Robles, el entrenador que lo llevó a proclamarse campeón del mundo.

"Después de que nos invitó el presidente López Obrador a conocerlo [11 de junio de 2019], prácticamente pasé tres meses sin ver a Andy", cuenta Robles a EL UNIVERSAL Deportes. "Lo volví a ver hasta que empezó la gira promocional de la revancha contra Joshua [ 4 de septiembre del año pasado]".

Robles se sincera. Se siente traicionado, dolido y frustrado por cómo Ruiz se comportó en el último semestre de 2019.

El preparador dice que trató de disciplinarlo para que llegara concentrado a la segunda pelea contra el británico. Incluso, se responsabiliza de organizar un viaje a Guadalajara para que el púgil dejara, según dice, a amistades que lo desconcentraban en Los Ángeles, donde reside.

"Pensé que en Guadalajara podríamos entrenar concentrados. Parecía que funcionaría, pero luego volvimos a Los Ángeles. Ahí fue lo mismo. Entrenaba dos días y otro no. Tres sí y luego otro no. Andy se perdió", se lamenta Robles.

Su exentrenador dice que hubo un momento en Arabia Saudita, donde se realizó la revancha ante el británico, que el peleador mexicano prácticamente se negó a entrenar.

Agrega que temió que Joshua noqueara a Ruiz y reconoce que fue un alivio que el combate se definiera en decisión a favor del británico.

"Después de la pelea le dije que estaba orgulloso, pese a todo. Cuando regresamos a Los Ángeles, nos despedimos. Esa fue la última vez que lo vi. Días después, me reuní con su papá. Me dijo que el promotor de Andy, Al Haymon, quería que ya no fuera su entrenador. Después supe que no era verdad", finaliza



Datos

18 millones de dólares ganó Ruiz por sus dos combates frente a Anthony Joshua.

6 meses se mantuvo como campeón de los pesos pesados por la AMB, FIB y OMB.

5 peleas preparó Ruiz bajo las órdenes de Manny Robles, incluidas las dos vs el inglés.



Cronología

1/06/2019

Ruiz se convierte en el primer campeón mundial mexicano de los pesos completos, al vencer al inglés Joshua.

11/06/2019

Andy asiste, junto con su exentrenador, a Palacio Nacional para reunirse con Andrés Manuel López Obrador.

4/09/2019

Ruiz se junta por primera vez con Robles tras tres meses, en la presentación de la revancha.

6/12/2019

El mexicano presenta sobrepeso en la ceremonia previa a la revancha contra el inglés, quien es 21 kilos más ligero.

7/12/2019

Ruiz no puede con el boxeo del británico, quien lo vence por decisión unánime y le quita sus títulos.

24/01/2020

Andy despide a Robles, a 45 días de perder con el inglés y seis meses después de su histórico triunfo.