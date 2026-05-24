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Antonelli gana en Canadá; Colapinto firma su mejor resultado

El piloto de Mercedes logró su cuarto triunfo consecutivo; Franco Colapinto terminó sexto.

Por Redacción

Mayo 24, 2026 04:47 p.m.
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Foto vía F1

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      El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) consiguió este domingo su cuarto triunfo consecutivo al ganar el Gran Premio de Canadá, disputado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

      El piloto de 19 años reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno tras imponerse por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

      La carrera estuvo marcada por el abandono de George Russell (Mercedes), quien lideraba la competencia antes de quedar fuera.

      Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró el mejor resultado de su trayectoria en Fórmula Uno al finalizar en la sexta posición.

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      El mexicano Sergio Pérez abandonó en la vuelta 43, luego de que se rompiera el eje delantero derecho de su Cadillac antes de entrar a boxes.

      El español Carlos Sainz (Williams) terminó noveno, mientras que Fernando Alonso se retiró por problemas en el asiento de su Aston Martin.

      Con este resultado, Antonelli lidera el campeonato con 131 puntos, seguido por Russell con 88 unidades.

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