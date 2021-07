ANTONIO CARRIZALES, UNO DE LOS GRANDES ÍDOLOS POTOSINOS

Antonio Carrizales Nava, que junto con Roberto Domingo Ramírez Amaya fueron fundadores del equipo Auriazules del Club San Luis en el año de 1967 y en un lapso de cuatro años conquistaron cinco títulos, dos ascensos consecutivos de Tercera a Segunda y de Segunda a Primera División de futbol, dice que "El haber ascendido al máximo circuito representando a nuestro Estado, fue un orgullo y gran privilegio haber jugado en la época dorada del balompié potosino".

Toño se siente muy complacido por el haber sido uno de los mejores anotadores del conjunto potosino, desde sus inicios en la Tercera División, logrando en cuatro temporadas, tres en la Tercera y una más en la Segunda, además de jugar como titular 120 partidos consiguiendo 38 goles en total, y un buen número de asistencias para que Rubén Durán y Marino Guevara fueron campeones de goleo individual.

A cincuenta años de haber conquistado el histórico primer ascenso de un equipo potosino a la Primera División, Carrizales Nava, comenta que, "No se me olvida ver el estadio Plan de San Luis, lleno a su máxima capacidad, habiéndose quedado muchas personas sin poder entrar al partido , con los carros de los aficionados pintados con los nombres de los jugadores y las leyendas de campeones, un ambiente de fiesta, porque los aficionados sabían que nosotros nos entregábamos con todo por la camiseta y sus colores, ahora ya no existe ese compromiso de los jugadores con la afición".

El que fuera uno de los primeros ídolos de la afición potosina, junto con Domingo Ramírez, dice que la confianza y oportunidad que recibieron de Salvador Reyes fue fundamental para alcanzar la meta planeada, "él con su ejemplo dentro y fuera de la cancha, integró un plantel disciplinado, que jugaba por amor a la camiseta, y más cuando muchos nacimos aquí, tanto así que regularmente alineábamos cinco o hasta seis potosinos como titulares".

Carrizales, menciona que el hecho de volverse a reunir después de cincuenta años, "Será muy grato hacerlo y vernos de nueva cuenta, pero sobre todo que la afición después de mucho tiempo aún nos recuerde, creo que al igual que yo, en todos nuestros compañeros hay hasta nerviosismo y ansiedad por encontrarnos de nueva cuenta, como aquel 1 de agosto de 1971 en que quedamos campeones y ascendimos, es un privilegio que Dios nos ha dado, vamos a disfrutar nuestra fiesta como si fuera la de los XV años de una hija".