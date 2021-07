Aparece el "Eeeh put..." en el México – Panamá

La campaña no funcionó del todo, tampoco el discurso de Guillermo Ochoa, aunque -en primera instancia- no pareció significar muchos problemas.

Aunque no fue sonoro, sino más bien tenue, el polémico "¡Eeeeh puto!" sí apareció en las tribunas del estadio Nissan.

Fue en el minuto 31 de la primera mitad. Ya era el tercer despeje del meta panameño, José Calderón, quien midió la reacción del público en los dos primeros. Esta vez, se tardó en realizarlo, lo que generó desesperación entre los fanáticos, quienes olvidaron la tregua y lo exclamaron, en un reducido número, pero sí se dio.

El árbitro no aplicó la primera parte del protocolo, por lo que la situación pasó casi desapercibida.

Previo al arranque del choque entre el Tricolor y Panamá, Guillermo Ochoa -capitán del combinado olímpico- pidió a la gente mostrar respeto por el rival, en clara alusión a la polémica expresión.

"Queremos que ustedes sigan yendo a los estadios en Estados Unidos y México, así que los invitamos a que haya respeto entre nosotros, al árbitro, al rival y ¡Viva México!", dijo el meta, con lo que estalló una sonora ovación en el estadio Nissan.