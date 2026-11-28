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INDIANÁPOLIS.- LeBron James anotó 21 puntos, capturó siete rebotes y repartió seis asistencias, y los 76ers de Filadelfia superaron con facilidad 111-87 a los Pacers de Indiana la noche del viernes para ganar el Grupo B del Este y avanzar a la ronda de eliminación directa de la Copa NBA.

Los Sixers jugarán la próxima semana en Atlanta, ganador del Grupo C del Este, en los cuartos de final del torneo de media temporada de la NBA.

Joel Embiid sumó 14 unidades y 11 rebotes para los Sixers (16-4), líderes de la Conferencia Este, que han ganado siete de ocho.

James encestó tres triples en los primeros cuatro minutos y anotó 11 tantos en el primer cuarto, mientras los Sixers no estuvieron en desventaja en ningún momento. Terminó con 8 de 13 en tiros de campo en 27 minutos.

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Anfernee Simons agregó 19 puntos para Filadelfia, Tyrese Maxey anotó 14 y Dominick Barlow aportó 12.

Jay Huff anotó 18 puntos y Andrew Nembhard añadió 14 para Indiana, que convirtió su menor cantidad de triples de la temporada al irse 5 de 37 (13,5%) desde más allá del arco. Los Pacers vencieron a Oklahoma City la noche del lunes, pero han perdido cinco de seis.

Ivica Zubac capturó 16 rebotes para Indiana.

Filadelfia lanzó 15 de 37 (40,5%) en triples.

La estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton, está practicando con el equipo mientras se rehabilita de una distensión en el tendón de la corva izquierdo, pero se perdió su 15to partido consecutivo. Jugó por última vez el 26 de octubre.