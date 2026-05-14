Apuestan por una historia de inclusión en el futbol

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- Porque el

no sólo es un deporte masivo de diversión, sino para mandar mensajes de

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y resiliencia, jugadores en activo y otros retirados como, Duilio Davino, Héctor Moreno yse unieron para dar origen a unaque llega este jueves a salas.", dirigido por, gira en torno a un adolescente autistas con grandes dotes de guardameta, pero que tiene una característica especial: el ruido la causa ansiedad y no puede usar otros guantes más que unos tipo electricista, que le regaló su padre fallecido.El problema inicia cuandocon el objetivo de formar parte del equipo oficial, pero no lo dejan. Entonces decidey competir en unpor una escuadra profesional."Varios socios en lason futbolistas y vimos la necesidad de plantear una; elgenera mucha atención y, en estas fechas (por el) pensamos en aprovecharla."Visibiliza unaque necesita más, en lo particular tengo una cercanía familiar (con el autismo) y era importante que lo que se viera fuera real", comenta" es protagonizada por(""), habiendo sido filmada principalmente en locaciones de Guadalajara."Aquí fue trabajar mucho los, las miradas, la manera de moverse y eso se lo llevó el de tarea, era hacer algo respetuoso del tema. Se trata de unacon unano sólo en el deporte, sino en lo social", apunta el, delantero titular en la próxima Copa del Mundo para la selección nacional, es uno de losjunto con los exjugadores Davino, Moreno, Marco Fabián y Marc Crosas. El propiojunto cony el exportero mundialista Jorge Campos, tienen una actuación especial."Lala comenzamos a trabajar hace unosy que haya nombres como la de ellos le da un toque dea esto. Filmar los partidos no es fácil, hay que ver el tema de que sea vean dinámicos, hay unos que lo han logrado y otros, de los que no diré el nombre, no, son planos. Aquí espero lo hayamos logrado", comenta" estará disponible ende la República Mexicana.es la casa productora, contando como aliados a la Kings League y el Club deMonterrey, delprofesional mexicano.