apuntes y comentarios

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Atlético de San Luis, volvió a las andadas, jugando en casa, desaprovecha la gran oportunidad de poder entrar a zona de clasificación sin depender de otros equipos, al perder por la mínima diferencia de un gol a cero ante los Rojinegros del Atlas, que se coló a un privilegiado tercer lugar de la tabla general con 27 unidades, dejando a los potosinos en el décimo tercer puesto, con 19 unidades, las mismas que tiene Pachuca.

La escuadra sanluiseña que dirige Diego Mejía, se encuentra muy cerca de la gloria, aunque se ve cerca, también en la realidad se antoja difícil de alcanzar su objetivo, tres puntos de la zona de liguilla, pero también a tres unidades de quedar fuera de toda posibilidad. El encuentro contra Atlas era la gran opción, parafraseando a un narrador televisivo: la tenía, era suya, pero la dejaron ir.

Atlas planteó muy bien el juego, jugó el primer lapso con idea y orden, y aunque el Atlético intentó generar peligro, se le observó falto de estamina y punch ofensivo, y para la segunda parte, las cosas cambiaron diametralmente, con un Atlas desbordado, creando peligro, y sólo dejó de hacerlo en la recta final, para manejar el cierre del encuentro, mientras que el conjunto potosino, desesperado y desalentado, atacaba por inercia, y cuando fue necesario surgió la figura del arquero colombiano Camilo Vargas.

Dicen, y con razón, que se debe de luchar hasta el fina, por lo que mientras las matemáticas le den la posibilidad de estar en la pelea, Atlético de San Luis debe de pelear hasta el último, pues le restan dos juegos más por jugar, el primero, este próximo viernes en casa ante los Bravos de Ciudad Juárez, que vendrán con el envión anímico muy en alto, ya que en su más reciente partido derrotaron 3 a 1 a Gallos Blancos de Querétaro, ligando su segundo triunfo del torneo. Y si Atlético no le ganan a los sotaneros fronterizos, aquí en casa, se despedirán de sus aspiraciones en definitiva y es que ya no solo dependen de ellos mismos, sino de otros cuatro conjuntos, y se sumará otra irrelevante campaña más.

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ADSL FEMENIL VISITA

HOY AL LEÓN

Atlético de San Luis femenil, que esperemos se haya recuperado de la tremenda goleada que las Águilas del América le propinó en la fecha anterior, visita esta noche a las Esmeraldas de León, quinto lugar del Grupo A, ya sin ninguna aspiración de clasificar a liguilla, pese a ocupar el quinto lugar de su sector, mientras que las potosinas, aún tienen opción de amarrar el tercero o cuarto sitio del Grupo B, pero tienen el compromiso de ganar sus dos juegos que les quedan, incluido el de esta tarde noche en el Nou Camp.

Las potosinas con 19 puntos, marchan en el tercer sitio de su Grupo, atrás le siguen con 17 Pumas de la UNAM, y en quinto lugar, empatadas con 16 unidades, Pachuca y Atlas, aún con ciertas aspiraciones, al haber reaccionado ya muy tarde, así que si las dirigidas por Ignacio Quintana, se concentran hoy pueden consolidar sus aspiraciones de estar en la liguilla, porque de lo contrario el gozo se puede ir al pozo.

LA ASOCIACIÓN DE

ENTRENADORES POTOSINOS

La Asociación Estatal de Entrenadores de Futbol, pese a todo, continúa adelante en su intento por preparar, capacitar y actualizar a los entrenadores potosinos, principalmente de escuelas y academias, muchos de los cuales carecen de la preparación idónea para llevar a cabo un proceso de formación para detectar y formar talentos locales, que mucha falta hacen.

Este jueves, estará exponiendo el instructor César López, el tema de las reglas de juego, que muchos jugadores, entrenadores y padres de familia, y que en los campos de juego generan situaciones problemáticas por el desconocimiento de las mismas, por lo que la invitación es abierta para este jueves a las 20:00 horas en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del estadio Plan de San Luis.

Las sesiones que a la fecha se han realizado, han sido muy fructíferas y provechosas para quienes asisten, y han escuchado exponer a Gerardo Silva, Ricardo Rodríguez, Suendy Morales, Rolando Jiménez, Roberto Martínez, todos ellos personalidades y expertos en diversos terrenos del balompié potosino... y hasta los próximos Apuntes y comentarios.

aglr_slp@outlook.com