Asesor de Red Bull alaba a "Checo" Pérez

Helmut Marko, asesor de Red Bull, estuvo en una entrevista con MotorSport para hablar sobre Sergio "Checo" Pérez y su rendimiento en el primer año con la escudería austriaca.

"Si empiezas una carrera noveno o incluso 11º, todas las cualidades que tiene Pérez para afrontar una carrera no van a ayudar al equipo. Ha piloteado al mismo nivel que Max algunos domingos, pero es algo de lo que no te percatas por el hecho de que tiene que recuperar el terreno perdido y ganar posiciones ante otros coches", dijo sobre el mexicano.

Esto como referencia a que el nacido en Guadalajara tiene que hacer mejores clasificaciones para no arrancar tan atrás de la parrilla, situación que la pasó en varias ocasiones la temporada pasada.

Sobre la comparación entre Pérez y Valtteri Bottas, el asesor de Red Bull comentó la gran diferencia entre ambos.

"Hay una gran diferencia entre Pérez y Bottas, quien es un perdedor a la hora de adelantar en pista. Bottas es un piloto muy rápido, pero es incapaz de ganar posiciones cuando está en tráfico", comentó.