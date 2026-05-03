Así pidieron el regreso del "Chucky" Lozano

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de varios meses

de las redes sociales y de las plataformas oficiales del

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, el nombre devolvió a hacerse presente alrededor del equipo, aunque no de la manera que muchos esperaban.El mexicano, señalado por supuestosque derivaron en su, recibió unapor parte de un aficionado, quien, ante el complicado momento del conjunto, recurrió a una inusual forma de pedir su regreso.Todo ocurrió durante el, que terminó con empate (2-2). En pleno desarrollo del partido, unael estadio durante varios segundos con una la directiva y la afición en favor del exjugador de Pachuca.La manta, visible desde las gradas, llevaba la leyenda "" ("Liberen a Chucky = más victorias"), provocando de inmediato la reacción de los seguidores, en medio de unadel equipo dirigido por, que suma ocho partidos sin conocer la victoria.Lozano, quien aspiraba a formar parte de ladirigida porrumbo a la Copa del Mundo de 2026 y no ve actividad desde noviembre de 2025, se mantieneen las instalaciones del club mientras espera la finalización de su contrato.Lo de la avioneta se suma a otraspor parte de la afición, que en semanas recientes ha llevado mantas y carteles a los entrenamientos, pidiendo que se resuelvan las diferencias y que el futbolista, quien llegó a la MLS como elde la franquicia, puedalos colores del equipo.