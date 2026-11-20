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México.- Los Bravos de Juárez buscarán cerrar el Torneo Apertura 2026 con una victoria cuando reciba al Atlas quien luchará por sumar los tres puntos para mejorar su lugar de cara a la Liguilla.

Este viernes en el cierre del Apertura 2026 los Bravos de Juárez y los Zorros del Atlas buscarán la victoria. El cuadro fronterizo querrá sumar cuatro encuentros sin ser derrotado luego de un torneo para el olvido, mientras que los Rojinegros irán por los tres puntos para no rezagarse en la tabla general y finalizar en los primeros lugares de la tabla general.

Bravos con una reacción tardía empató con los Rayos de Necaxa, y venció a los Gallos de Querétaro y al Atlético San Luis y en la Jornada 17 recibe en cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a los Rojinegros con la clara misión de ganar y limpiar un poco el mal torneo realizado, además si el Necaxa cae en su respectivo encuentro podría dejar el sótano general.

Por su parte, el Atlas tiene una lucha directa por un lugar con Toluca, Santos y Monterrey. Al momento se ubica en la quinta posición con 27 puntos una derrota le da un mejor lugar y en caso de ser derrotado podría caer hasta el séptimo general.

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De caer en su visita a la frontera y si Monterrey vence en su visita a Pumas lo supera, misma situación ocurre con Santos, aunque su rival, el León se juega la vida.

El duelo promete emociones y esta pactado por disputarse la noche de este viernes en cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez empunto de las 21:00 horas y será transmitido por TV Azteca, Fox y Fox One.