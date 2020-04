Atletas mexicanos varados en Tailandia, regresan a México

Los dos deportistas ecatepenses que estuvieron varados durante 30 días en Bangkok, Tailandia, por la contingencia sanitaria del Covid-19, regresaron al país este martes.

Luego de viajar más de 20 horas en avión, Lillyan Alexis Yáñez Roa y Carlos Esaú "Máximo" Vargas Aguilar, jóvenes deportistas ecatepenses de alto rendimiento, que practican el arte marcial Muay Thai, ya están en México.

"La verdad nosotros vivimos en carne propia lo que está pasando ahorita, mucha gente dice que no hay nada, que es mentira. La verdad yo les digo hagan caso a las autoridades, la situación está complicada. Nosotros lo estuvimos viviendo en Tailandia, al grado de no poder salir, de plano ya ni por comida, ni nada", relató Carlos Esaú.

Juan Carlos Vargas, padre de Carlos, explicó que gracias al apoyo brindado por el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, ambos atletas pudieron regresar a México, pues la aerolínea que los traería de regreso se desentendió del contrato, luego de que aquel país fue declarado en alerta por el coronavirus.

El también entrenador de "Máximo" Vargas relató que entre familiares y amigos agotaron los recursos para buscar apoyos para el regreso de ambos artemarcialistas y fue a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte de Ecatepec que se gestionó que volvieran los jóvenes.

Los deportistas buscaron ayuda en el consulado de México en Tailandia, aunque no obtuvieron respuesta positiva, expresaron Lillyan y Carlos. La tarde de este martes el edil de Ecatepec dio la bienvenida en Ecatepec a los dos deportistas de altos rendimiento.

Los atletas llegaron a la capital de Tailandia el pasado 5 de marzo para competir durante el torneo nacional de Muay Thai y así sumar algunos encuentros a su carrera profesional. La competición se canceló el 13 de ese mes por la contingencia sanitaria y a partir de esa fecha comenzó su travesía.

"Sí le batallamos un poquito, pero gracias a Dios ya estamos aquí", mencionó Carlos.

Lillyan relató a Vilchis Contreras que el momento más crítico que vivieron fue cuando se les agotaron los recursos económicos y lamentó que no concretaron la meta deportiva, pero la experiencia enriqueció su crecimiento como artemarcialista.

"No obstante que no se logró lo que nosotros queríamos, mientras se pudo, estuvimos entrenando con todo, incluso los días en que ya se cerraron completamente los gimnasios. Por nuestra parte íbamos a lo que íbamos, entrenábamos, siempre viendo hacia adelante", narró.

Los jóvenes fueron recibidos en el aeropuerto de la Ciudad de México por sus familiares y por Erick Ayala Limón, director de Cultura Física y Deporte de Ecatepec.