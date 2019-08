Atlético de Madrid derrota a las estrellas de la MLS

La mayoría de sus compañeros fue a felicitarlo, no era para menos. Sí, Marcos Llorente subió su nombre a la marquesina al anotar el gol que encaminó la victoria del Atlético de Madrid sobre las Estrellas de la Major League Soccer (3-0), pero Héctor Herrera fue quien recibió la pleitesía, porque de sus pies emanó la jugada que marcó la diferencia.

Dulce primera titularidad del volante mexicano con los Colchoneros. Diego Pablo Simeone le encomendó ser el mariscal de un equipo plagado de futbolistas que no suelen integrar el 11 inicialista, y no falló.

Además de driblar a un par de adversarios para dar claridad en la acción que terminó en el tanto de Llorente (43'), Herrera demostró ser ese jugador tan exquisito como férreo en la marca, "mix" que seduce al "Cholo".

Es por eso que el entrenador argentino estrechó su mano derecha y le dio una fuerte palmada en la espalda cuando le sustituyó (55'), al igual que al resto del equipo con el que arrancó en el atestado estadio Exploria, hogar del Orlando City, franquicia de la MLS.

El "soccer" no detiene su crecimiento de este lado de la frontera y anoche volvió a quedar claro. Poco más de 25 mil aficionados presenciaron la edición 24 del Juego de las Estrellas de la Liga estadounidense. No importó que arrancara con casi tres cuartos de hora de retraso por la tormenta eléctrica que azotó a Florida.

El temporal también fue inclemente con las figuras de la MLS. El Atlético se impuso en la batalla moral desde el silbatazo inicial del árbitro Drew Fischer y lo reflejó en el marcador. El tándem formado por Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic no rindió frutos. La naciente rivalidad que protagonizan quedó de manifiesto. Si ni siquiera voltearon a verse, cómo tendrían entendimiento. Media hora para el sueco y 45 minutos del mexicano. Ambos, anecdóticos.

El más lúcido en la MLS fue Wayne Rooney, a quien el tiempo le ha retrasado en el campo. Anoche jugó como un contención con salida. Otorgó grandes trazos largos. Nadie le entendió.

Jonathan dos Santos fue de los que ingresaron en el segundo tiempo, pero tampoco marcó diferencia. Sí lo hizo el portugués Joao Félix, con el conjunto español. El chico de los 19 años de edad y casi 140 millones de dólares marcó un golazo para sentenciar el encuentro (85') y sirvió el de Diego Costa (93').

Aunque la velada fue de Herrera, quien mostró a Simeone que puede ser el mariscal que tanto requiere en esta nueva versión del Atlético de Madrid.