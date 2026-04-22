Barça mantiene superliderato, pero pierde a Yamal
Lamine Yamal sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo tras anotar el penalti decisivo.
El Barcelona, líder de la Liga EA Sports, ganó al Celta por la mínima (1-0) y mantuvo la distancia de nueve puntos sobre el Real Madrid a falta de seis jornadas para que finalice el campeonato, pero perdió por lesión a Lamine Yamal.
El internacional español se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda justo después de transformar el penalti con el que el equipo azulgrana sumó los tres puntos (min. 40).
Además del futbolista catalán, el lateral Joao Cancelo también tuvo que ser sustituido en el minuto 23 aquejado de problemas físicos.
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EFE
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